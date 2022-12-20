Президент Украины Зеленский приехал в Артемовск

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Артемовск (украинское название города — Бахмут). Об этом во вторник, 20 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на украинский телеканал «Дом».

Поездка не была анонсирована. Это уже вторая с начала месяца поездка Зеленского в подконтрольные Киеву части Донбасса. Так, 12 декабря украинский президент приехал в Славянск, где поздравил военнослужащих с днем Вооруженных сил Украины (ВСУ).

17 декабря Министерство обороны России сообщило о продолжении наступления российских военных на донецком направлении и занятии выгодных рубежей. Указывалось, что в ответ ВСУ пытались атаковать Бахмут и Опытное, но артиллерийские удары российской армии остановили противника.

Врио главы ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявлял, что украинские военные несут большие потери в боях за Артемовск. Российские военнослужащие прикладывают большие усилия, зажимая ВСУ в клещи, указал он.

При этом сам украинский президент называл Артемовск одним из направлений, где складывается самая тяжелая фронтовая ситуация. Помимо Бахмута в этот список вошли Соледар, Марьинка и Кременная.