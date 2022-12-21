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10:08, 21 декабря 2022Бывший СССР

Зеленский отправился в США для обсуждения сотрудничества с Байденом

Президент Украины Зеленский отправился в США для обсуждения сотрудничества с Байденом

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отправился в США для встречи с американским коллегой Джо Байденом и обсуждения сотрудничества стран. Об этом он написал в своем Twitter.

«Отправился в США для укрепления устойчивости и обороноспособности. В частности, [Байден] и я обсудим сотрудничество между Украиной и США. Я также выступлю с речью на Конгрессе и проведу ряд двусторонних встреч», — сказал Зеленский.

Ранее офис украинского президента подтвердил его визит в США. Как отмечалось в заявлении властей, Зеленский вылетел в страну после посещения позиций украинских войск в Артемовске. Это первая зарубежная поездка главы Украины с начала проведения специальной военной операции.

Ночью 21 декабря о перелете Зеленского сообщил американский телеканал CNN, ссылаясь на два осведомленных источника. В США, как заявлялось, украинский лидер планирует встретиться с президентом Байденом и обсудить с ним военную помощь Киеву.

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Кристина Есикова
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