Путин пообещал обеспечить безопасность россиянам на всех территориях

Президент Путин заявил, что безопасность граждан будет обеспечена на всех территориях

Президент России Владимир Путин пообещал обеспечить безопасность граждан на всех территориях страны, в том числе и новых. Такое заявление глава государства сделал во время расширенного заседания коллегии Минобороны, трансляцию которого ведет Telegram-канал Кремля.

Он подчеркнул, что российские солдаты, офицеры и сержанты мужественно и стойко сражаются за Россию, шаг за шагом выполняя поставленные задачи специальной военной операции на Украине.

«И эти задачи будут безусловно выполнены. На всех территориях России, в том числе и на новых территориях, буде обеспечена безопасная жизнь всех наших граждан», — сказал президент.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что говорить о сроках окончания специальной военной операции некорректно. По ее словам, операция изначально не подгонялась ни под какие даты.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).