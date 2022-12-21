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15:04, 21 декабря 2022Россия

Путин пообещал обеспечить безопасность россиянам на всех территориях

Президент Путин заявил, что безопасность граждан будет обеспечена на всех территориях

Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин пообещал обеспечить безопасность граждан на всех территориях страны, в том числе и новых. Такое заявление глава государства сделал во время расширенного заседания коллегии Минобороны, трансляцию которого ведет Telegram-канал Кремля.

Он подчеркнул, что российские солдаты, офицеры и сержанты мужественно и стойко сражаются за Россию, шаг за шагом выполняя поставленные задачи специальной военной операции на Украине.

«И эти задачи будут безусловно выполнены. На всех территориях России, в том числе и на новых территориях, буде обеспечена безопасная жизнь всех наших граждан», — сказал президент.

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Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что говорить о сроках окончания специальной военной операции некорректно. По ее словам, операция изначально не подгонялась ни под какие даты.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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