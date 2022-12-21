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10:31, 21 декабря 2022Силовые структуры

Мужчина устроил стрельбу в офисе продаж московского жилого комплекса

В Москве мужчина достал травмат и устроил стрельбу в офисе продаж жилого комплекса

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Москве 39-летний мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета в офисе продаж квартир одного из жилых комплексов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, инцидент произошел 20 декабря. Во время разговора с менеджером по продажам мужчина направил на него травмат и стал угрожать ему расправой. Затем он обматерил сотрудника и дважды выстрелил из оружия в разные стороны.

Испугавшись, менеджер покинул офис и сообщил о случившемся в полицию. Сейчас сотрудники МВД проводят проверку.

12 декабря сообщалось, что устроивших стрельбу в бизнес-центре Екатеринбурга мужчин объявили в федеральный розыск.

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Елизавета Новикова
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