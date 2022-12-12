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18:12, 12 декабря 2022Силовые структуры

Устроивших стрельбу в бизнес-центре россиян объявили в федеральный розыск

Устроивших стрельбу в бизнес-центре Екатеринбурга мужчин объявили в федеральный розыск

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Троих россиян, подозреваемых в вооруженном нападении на бизнес-центр «Манхэттен» в Екатеринбурге, объявили в федеральный розыск. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник.

Мужчин подозревают в преступлении по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух и более лиц в составе группы по предварительному сговору)» УК РФ. 25 ноября налетчики устроили захват БЦ «Манхэттен»: ворвавшись в здание, они стали стрелять из травматических пистолетов и дробовиков в сторону сотрудников на ресепшене. Двое человек пострадали.

По данным «КП-Екатеринбург», нападение может быть связано с конфликтом двух управляющих компаний, которые не могут поделить работу в бизнес-центре.

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Илона Палей
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