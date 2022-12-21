Москва стала единственным городом в России с подешевевшим жильем

«ЦИАН.Аналитика»: вторичное жилье с начала года подешевело только в Москве

Среди 37 крупных городов России Москва стала единственным городом, где в 2022 году подешевело вторичное жилье. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные «ЦИАН.Аналитики».

Эксперты проанализировали динамику цен с января в городах с населением от 500 тысяч человек. В столице показатель снизился на 0,4 процента до 302,2 тысячи рублей за квадратный метр. Севастополь оказался единственным городом, где с начала года стоимость «квадрата» вторичного жилья не изменилась.

Больше всего «вторичка» подорожала в Махачкале — стоимость выросла на 34,3 процента до 84,6 тысячи рублей. Вторую строчку занял Саратов с динамикой в 19,9 процента. Топ-3 списка замкнуло Кемерово, где вторичное жилье стало стоить дороже на 19,5 процента.

Ранее эксперты портала «Мир квартир» заключили, что самую дешевую квартиру на вторичном рынке Москвы можно купить за 2,8 миллиона рублей. Речь шла о студии площадью 11 квадратных метров недалеко от станции метро «Щелковская».