Премьер Венгрии выступил против антироссийской политики ЕС

Орбан: Венгрия всегда против антироссийских санкций, но никогда не будет накладывать вето

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт никогда не поддерживал санкционную политику ЕС, но никогда не будет накладывать вето на пакеты санкций против России во избежание разрушения европейского единства. Его выступление на правительством брифинге передает ТАСС.

Политик отметил, что Венгрия выступает против всех санкций ЕС, потому что «хорошего в санкциях нет».

«Если бы от нас зависело, санкционной политики не было бы. А если бы была, то гораздо более узконаправленная, точная и лучше продуманная», — пояснил Орбан.

При этом премьер Венгрии подчеркнул, что Будапешт не станет «ветировать» данное решение и разрушать единство Евросоюза.

«Мы не поддерживаем санкции, но и не мешаем остальным 26 странам-членам их принимать», — заключил он.

16 декабря ЕС опубликовал новый пакет санкций против Москвы, в который, в частности, вошли 40 депутатов Госдумы, 44 члена Совета Федерации и пять российских партий.

