Пожилой водитель школьного автобуса оказался педофилом

Asia One: в Сингапуре пожилой педофил устроился водителем школьного автобуса

В Сингапуре разоблачили пожилого водителя школьного автобуса, который неоднократно совершал сексуальное насилие над детьми. Об этом сообщает Asia One.

Первой жертвой 68-летнего Гэри Александера Тэня стала четырехлетняя дочь его подруги. В 2006 году он совершил сексуальные действия в отношении этой девочки, пока ее мать спала.

Через несколько лет педофил устроился в детский сад и занялся перевозкой детей со специальными потребностями. Одним из его пассажиров был пятилетний мальчик-аутист, которого он регулярно заставлял выполнять сексуальные действия. О насилии над ребенком стало известно, когда мальчик начал демонстрировать то же сексуальное поведение перед другими взрослыми. Раскрыть преступление не удалось, потому что ребенок, будучи аутистом, не разговаривал и не мог рассказать о произошедшем.

В 2016 году Тэнь позвонил знакомой няне и предложил ей поесть. Она взяла с собой дочь своего нанимателя и, ничего не подозревая, на время оставила ребенка на попечении педофила. Пока женщина ела, он посадил девочку в кабину автомобиля и сделал фотографию у нее под юбкой, а затем сфотографировал ее сидящей у себя на коленях.

Позднее Тэнь пытался уговорить двух других нянь прислать ему откровенные фотографии маленьких детей. Одна из них согласилась и отправила ему 51 фотографию малолетней девочки и три фотографии обнаженного сына своего работодателя.

В 2017 году мужчина стал водителем девятиместного школьного автобуса. Дети, которых он развозил по домам, предположительно, также стали жертвами насилия. Одной из его жертв предположительно была восьмилетняя школьница, к которой Тэнь приставал, снимая это на видео. Через несколько дней он повторно совершил насилие над ребенком. Об этом узнала мать девочки и обратилась в полицию. В тот же день Тэня арестовали.

Тэнь признал вину по шести пунктам обвинения. Прокурор потребовал суд приговорить Тэня к 14 годам тюрьмы и 18 ударам розгами. Поскольку Тэнь из-за возраста не подлежал избиению розгами, прокурор попросил суд переквалифицировать это наказание в дополнительные девять месяцев тюрьмы.

Ранее сообщалось, что британскому учителю начальных классов запретили посещать занятия из-за непристойных фото. Он выложил в социальных сетях фотографии, на которых позирует в трусах, и предложил платные секс-услуги.