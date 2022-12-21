Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:30, 22 декабря 2022Путешествия

Российская тревел-блогерша посетила Турцию и удивилась местному патриотизму

Автор блога на «Яндекс.Дзене» рассказала об искренней любви турок к своей стране

Фото: Osman Köycü / Unsplash

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова, часто путешествующая по миру, посетила Турцию и удивилась патриотизму местного населения. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

«В Турции бушует кризис, цены растут, народ недоволен, однако местные жители все равно любят и хвалят свою страну. Турок может вздыхать, цокать, охать и ругать свое правительство, но никогда не скажет дурного слова о самой родине», — рассказала девушка.

Материалы по теме:
«В Турции женщин убивают и насилуют каждый день» Как защитить себя от насилия в отпуске и куда обращаться за помощью
«В Турции женщин убивают и насилуют каждый день»Как защитить себя от насилия в отпуске и куда обращаться за помощью
14 ноября 2022
Природа как во «Властелине колец» и жаркие пляски. Как выглядит побережье Турции, о котором не слышали туристы?
Природа как во «Властелине колец» и жаркие пляски.Как выглядит побережье Турции, о котором не слышали туристы?
17 апреля 2022

Автор блога отметила, что местные жители любят и хвалят свою родину, искренне считая Стамбул самым красивым городом на планете, а турецкую кухню самой вкусной. «Турки даже не путешествуют по миру. А ведь их паспорт открывает такие горизонты! Но они предпочитают ездить в отпуск в другие регионы родной страны, так как считают ее самой красивой и интересной на Земле», — восхитилась россиянка.

Кроме того, турки бесконечно любят своего первого президента — Мустафу Кемаля Ататюрка. По словам путешественницы, практически у каждой семьи есть флаг Турции, который по праздникам неизменно вывешивается за окно. Также местные жители безоговорочно считают турецкие сериалы лучшими в мире, а качество одежды и продуктов питания в стране на высшем уровне.

«Спросите у своих друзей, какой город самый красивый на планете. Вам назовут Париж, Рим, Амстердам, но не Омск, Липецк и даже не Москву. <...> Куда он хочет поехать на море? Вряд ли в Геленджик. Скорее всего, он мечтает как минимум о Египте. Нет, это вовсе не плохо. Но любопытно, почему многим из нас даже в голову не приходит искать самое лучшее в родных местах?» — заключила она.

Ранее в декабре российская туристка побывала в Турции и перечислила четыре правила жизни турчанок, которые делают их счастливыми. По ее словам, турецкие женщины отличаются от русских отношением к себе и к жизни. В первую очередь, они не стесняются лишнего веса и любят свое тело, отметила девушка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Байден заявил об открытости Зеленского к диалогу о мире
Определены самые популярные у москвичей направления для путешествий на Новый год
В России подорожал оливье
В ЛНР прокомментировали позицию Зеленского о «справедливом мире»
В российском городе двое мужчин избили пьяную девушку
Россияне рассказали о желаемом количестве детей
Российская тревел-блогерша посетила Турцию и удивилась местному патриотизму
В визите Зеленского в США увидели сигнал о расколе Запада из-за Украины
Основатель FTX вылетел в США после согласия на экстрадицию
В ЛНР назвали условие для прекращение существования Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.