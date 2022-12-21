Зеленский заявил о планах обсудить c Байденом сотрудничество Украины и США

Зеленский заявил о планах обсудить с Байденом двустороннее сотрудничество Украины и США

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что в ходе своего визита в США планирует обсудить с американским лидером Джо Байденом двустороннее сотрудничество стран.

По словам политика, он прибыл в Вашингтон, «чтобы поблагодарить американский народ, президента и Конгресс за столь необходимую поддержку». Он добавил, что намерен провести ряд переговоров для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины.

Ранее сообщалось, что самолет ВВС США, на борту которого находится Зеленский, совершил посадку на авиабазе Эндрюс недалеко от Вашингтона. По данным CNN, в 22 часа по московскому времени президент Украины планирует встретиться со своим американским коллегой Джо Байденом.