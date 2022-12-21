Появились подробности о сломавшем нос учителю химии московском школьнике

«МК»: школьник, который сломал нос учителю химии в Москве, учится на «хорошо» и «отлично»

Школьник, который избил учителя химии в московской школе и сломал ему нос, учится на четверки и пятерки. Об этом стало известно «Московскому комсомольцу».

Подросток занимается пауэрлифтингом и учится в девятом классе, а также активно участвует в жизни школы.

По данным издания, в образовательном учреждении, где учился девятиклассник, нужно подниматься по одной лестнице, а спускаться — по другой. При этом сотрудники школы и ее учащиеся это правило часто нарушают. Когда девятиклассник пошел по неправильной лестнице, учитель химии сделал ему замечание и дернул за рюкзак. После этого мальчик напал на педагога.

Учитель после случившегося обратился в полицию с требованием привлечь к ответственности подростка. Школьника уже отстранили от занятий, в настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.

О случившемся в столичной школе стало известно во вторник, 20 декабря. По словам директора школы Александра Артемьева, госпитализация педагогу не понадобилась, администрация школы провела беседу с мальчиком и его родителями, она работает над урегулированием ситуации.