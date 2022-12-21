В Польше рассказали об ужесточении контроля над беженцами с Украины

Gazeta Wyborcza: Польша ужесточила контроль над пособиями «500+» для беженцев с Украины

В Польше ужесточили контроль над выдачей беженцам с Украины семейного пособия «500+», уже свыше 110 тысяч украинцев потеряли право на выплаты. Об этом сообщает обозреватель издания Gazeta Wyborcza Каролина Козакевич.

В статье она приводит слова мэра Перемышля, Войцеха Бакуна, пожаловавшегося в конце сентября на вымогательство социальных пособий со стороны украинских беженцев. Он подчеркнул, что его сообщение «представляет лишь объективную оценку ситуации в приграничном городе». После заявления мэра было введено правило, согласно которому, граждане Украины, выезжающие из Польши на срок более месяца, лишаются права на легальное пребывание в стране.

Секретарь Управления социального страхования (УСС) Ивона Ковальская-Матис сообщила, что в этом случае они также теряют право на получение пособия «500+». «Управление социального страхования уже приостановило выдачу более 110 тысяч пособий», — указала она. По словам Ковальской-Матис, УСС не составит труда проверить факт выезда гражданина Украины из Польши, в частности, из-за имеющегося у них доступа к реестру пограничной службы, используемого для проверки права на льготы.

В ноябре стало известно, что Польша начала борьбу со злоупотреблением системой социального страхования республики среди беженцев из Украины. Отмечалось, что планируется изменить условия помощи беженцам.