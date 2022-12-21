США утвердили нового посла в России

Американские сенаторы утвердили Трейси новым послом США в России

Американские сенаторы утвердили назначение сотрудницы госдепартамента Линн Трейси на должность нового посла США в России. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, за кандидатуру Трейси уже проголосовали 55 из ста членов нижней палаты Конгресса США, один человек проголосовал против. На эту должность дипломата выбрал американский президент Джо Байден.

Ранее Трейси заявила, что поддерживает политику ужесточения санкций в отношении Москвы. В случае назначения она станет первой женщиной на посту посла США в России. До этого она уже работала заместителем американского посла в Москве, когда эту должность занимал Джон Теффт.