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15:05, 21 декабря 2022Россия

Путин обратился к принимающим участие в СВО российским военным

Президент России Путин поблагодарил участвующих в СВО солдат и офицеров

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские солдаты и офицеры, которые участвуют в боевых действиях в зоне специальной военной операции, выполняют свой долг достойно и рискуют жизнью. Об этом, обращаясь к военнослужащим, на расширенном заседании коллегии Минобороны России заявил президент Владимир Путин, трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

«Хочу передать самые искренние слова благодарности нашим солдатам и офицерам, которые сейчас находятся на передовой или в центрах подготовки личного состава», — сказал глава государства.

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По его словам, российские военнослужащие не жалеют сил для защиты России и при необходимости прикрывают собой однополчан, действуют мужественно и стойко. Путин и участники коллегии Минобороны во время заседания почтили память тех, кто погиб в зоне спецоперации.

Ранее глава государства заявил, что российские военнослужащие показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования. Путин также назвал нынешнее время непростым, но значимым, подчеркнув, что Россия должна отстоять свой суверенитет.

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Анастасия Шейкина
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