Путин оценил действия российских военных в ходе СВО

Президент Путин оценил храбрость и самопожертвование российских военных в ходе СВО

Российские военные в ходе специальной военной операции (СВО) на передовой показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования. Об этом заявил на церемонии вручения государственных наград в Кремле президент Владимир Путин, трансляция его выступления идет в Telegram-канале Кремля.

Глава государства также назвал нынешнее время непростым, но значимым, подчеркнув, что Россия должна отстоять свой суверенитет.

Ранее президент обратился к находящимся на передовой военнослужащим. Он назвал их героями и подчеркнул, что такое отношение к находящимся в зоне СВО бойцам разделяют все россияне. Путин поблагодарил военных за службу Отечеству и за верность идеалам.

Помимо этого, Путин, говоря о мобилизованных россиянах и контрактниках, привлеченных к боевым действиям на Украине, отметил, что только они знают, что они «герои по-настоящему». По его словам, никто, кроме самих российских бойцов и их командиров, не понимает, как тяжело принимать участие в боевых действиях и насколько это сопряжено с реальной опасностью для жизни и здоровья.