Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:42, 20 декабря 2022Россия

Путин оценил действия российских военных в ходе СВО

Президент Путин оценил храбрость и самопожертвование российских военных в ходе СВО

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Российские военные в ходе специальной военной операции (СВО) на передовой показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования. Об этом заявил на церемонии вручения государственных наград в Кремле президент Владимир Путин, трансляция его выступления идет в Telegram-канале Кремля.

Глава государства также назвал нынешнее время непростым, но значимым, подчеркнув, что Россия должна отстоять свой суверенитет.

Материалы по теме:
«Что, пацаны поедут, а ты нет?» Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
«Что, пацаны поедут, а ты нет?»Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
24 ноября 2022
«Недооценивать врага — преступление» Морпехи 155-й бригады — о боях за Павловку, танковых дуэлях и отношении к противнику
«Недооценивать врага — преступление»Морпехи 155-й бригады — о боях за Павловку, танковых дуэлях и отношении к противнику
28 ноября 2022
«Нашу работу считали забавой умалишенных» Как в Донбассе решили создать новый вид войск для борьбы с украинскими дронами
«Нашу работу считали забавой умалишенных»Как в Донбассе решили создать новый вид войск для борьбы с украинскими дронами
1 декабря 2022

Ранее президент обратился к находящимся на передовой военнослужащим. Он назвал их героями и подчеркнул, что такое отношение к находящимся в зоне СВО бойцам разделяют все россияне. Путин поблагодарил военных за службу Отечеству и за верность идеалам.

Помимо этого, Путин, говоря о мобилизованных россиянах и контрактниках, привлеченных к боевым действиям на Украине, отметил, что только они знают, что они «герои по-настоящему». По его словам, никто, кроме самих российских бойцов и их командиров, не понимает, как тяжело принимать участие в боевых действиях и насколько это сопряжено с реальной опасностью для жизни и здоровья.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Мощный пожар на российском газопроводе сняли на видео
Минобороны заявило о поражении склада боеприпасов ВСУ
Минобороны объявило об уничтожении нескольких единиц авиации ВСУ российскими ПВО
Российские ВКС сбили два украинских МиГ-29 в ДНР
Минобороны заявило об уничтожении до 30 бойцов ВСУ в Харьковской области
В Европе отчитались о сокращении потребления газа
Минобороны рассказало о поражении ВСУ на краснолиманском направлении
Российские войска продолжили наступление на донецком направлении
Зеленский приехал в Артемовск
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.