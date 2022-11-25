Путин назвал участников СВО героями

Президент России Владимир Путин заявил, что участники спецоперации ведут себя героически

Участники специальной военной операции (СВО) ведут себя героически, и это является заслугой их матерей, заявил президент России Владимир Путин. Его слова, прозвучавшие в ходе встречи с матерями военнослужащих-участников СВО, приводит РИА Новости.

Говоря о мобилизованных россиянах и контрактниках, привлеченных к боевым действиям на Украине, российский лидер отметил, что только они знают, что они «герои по-настоящему».

«Почему? Потому что никто, кроме них и их ближайших командиров, которые рядом с ними стоят, не знают, какой это труд тяжелый и насколько это сопряжено с реальной опасностью для жизни и здоровья», — подчеркнул он.

Ранее Путин заявил, что лично звонит участникам специальной военной операции (СВО) на Украине. По словам президента, солдаты, с которыми он связывался, были очень удивлены его звонком. При этом Путин отметил, что и сам был удивлен разговорами с солдатами, в которых он был поражен их боевым духом.

Встреча главы государства с матерями солдат приурочена к отмечаемому в России в последнее воскресенье ноября Дню матери. Как анонсировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, на встрече не будет обсуждаться повестка дня.