Путин рассказал о личных звонках участникам СВО
Президент России Владимир Путин заявил, что лично звонит участникам специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом он сообщил матерям военнослужащих, с которыми встретился в Ново-Огарево. Слова президента приводит ТАСС.
По словам главы государства, солдаты, с которыми связывался президент, были очень удивлены его звонку. При этом Путин отметил, что и сам был удивлен разговорами с солдатами, в которых он поразился их боевым духом.
«Это дает мне полное основание говорить, что они — герои», — заявил Путин.
Встреча президента с матерями солдат приурочена к отмечаемому в России в последнее воскресенье ноября Дню матери. Как анонсировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, на встрече не будет обсуждаться повестка дня. По словам Пескова, у президента и матерей военнослужащих будет свободная дискуссия.