Путин рассказал о личных звонках участникам СВО

Президент России Путин заявил, что лично звонит участникам спецоперации на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что лично звонит участникам специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом он сообщил матерям военнослужащих, с которыми встретился в Ново-Огарево. Слова президента приводит ТАСС.

По словам главы государства, солдаты, с которыми связывался президент, были очень удивлены его звонку. При этом Путин отметил, что и сам был удивлен разговорами с солдатами, в которых он поразился их боевым духом.

«Это дает мне полное основание говорить, что они — герои», — заявил Путин.

Встреча президента с матерями солдат приурочена к отмечаемому в России в последнее воскресенье ноября Дню матери. Как анонсировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, на встрече не будет обсуждаться повестка дня. По словам Пескова, у президента и матерей военнослужащих будет свободная дискуссия.