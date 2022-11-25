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15:28, 25 ноября 2022Россия

Путин рассказал о личных звонках участникам СВО

Президент России Путин заявил, что лично звонит участникам спецоперации на Украине

Фото: Александр Щербак / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что лично звонит участникам специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом он сообщил матерям военнослужащих, с которыми встретился в Ново-Огарево. Слова президента приводит ТАСС.

По словам главы государства, солдаты, с которыми связывался президент, были очень удивлены его звонку. При этом Путин отметил, что и сам был удивлен разговорами с солдатами, в которых он поразился их боевым духом.

«Это дает мне полное основание говорить, что они — герои», — заявил Путин.

Встреча президента с матерями солдат приурочена к отмечаемому в России в последнее воскресенье ноября Дню матери. Как анонсировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, на встрече не будет обсуждаться повестка дня. По словам Пескова, у президента и матерей военнослужащих будет свободная дискуссия.

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Марк Леонов
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