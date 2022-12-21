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13:22, 21 декабря 2022Мир

Путин не поздравил Макрона с днем рождения

Президент России Путин не поздравит своего коллегу Макрона с днем рождения
Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Президент России Владимир Путин не поздравит по телефону своего французского коллегу Эммануэля Макрона с его 45-летием, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

«Нет, сегодня нет в планах президента телефонного разговора с Макроном», — сказал Песков, пообещав уточнить, намерен ли Путин отправить поздравительную телеграмму юбиляру.

Ранее Макрон в очередной раз сообщил о намерении провести переговоры с Путиным.

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Глеб Бажуткин
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