Путин не поздравил Макрона с днем рождения

Президент России Путин не поздравит своего коллегу Макрона с днем рождения

Президент России Владимир Путин не поздравит по телефону своего французского коллегу Эммануэля Макрона с его 45-летием, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

«Нет, сегодня нет в планах президента телефонного разговора с Макроном», — сказал Песков, пообещав уточнить, намерен ли Путин отправить поздравительную телеграмму юбиляру.

Ранее Макрон в очередной раз сообщил о намерении провести переговоры с Путиным.