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23:24, 20 декабря 2022Мир

Макрон сообщил о намерении поговорить с Путиным

Макрон сообщил о намерении поговорить с Путиным после беседы с главой МАГАТЭ и Зеленским
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Ronan Lietar / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о намерении провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью телеканалу LCI.

Перед этим французский лидер планирует поговорить с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку, по его словам, следующий их разговор будет посвящен ядерной безопасности и безопасности гражданской инфраструктуры на Украине. «В особенности Запорожской АЭС, если к тому моменту не возникнут другие темы, которые окажутся первоочередными», — уточнил Макрон.

Ранее французский президент рассказал о планах позвонить Путину. Политик указал, что разговор состоится после того, как будет готово соглашение с Гросси об отводе тяжелых и легких вооружений от Запорожской атомной электростанции.

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Варвара Кузьмина
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