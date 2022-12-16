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02:57, 16 декабря 2022Мир

Макрон заявил о намерении позвонить Путину

Макрон пообещал позвонить Путину, когда договор об отводе войск от ЗАЭС будет доработан
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении позвонить российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик сообщил, что договор с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси об отводе тяжелых и легких вооружений от Запорожской АЭС почти доработан. «В тот момент, когда это соглашение будет готово, в этот момент я позвоню Путину, чтобы постараться финализировать это соглашение», — сказал французский лидер.

Российские войска заняли территорию Запорожской АЭС в марте. Сама станция и ближайший город Энергодар продолжают подвергаться регулярным обстрелам. 5 октября президент России Владимир Путин поручил принять объекты ЗАЭС в федеральную собственность страны. В тот же день представители МАГАТЭ, оставшиеся на станции на постоянной основе, заявили о планах России перезапустить один из шести реакторов.

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Марина Совина
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