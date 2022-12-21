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21:28, 21 декабря 2022Мир

Сын Трампа назвал Зеленского неблагодарной королевой иностранной помощи

Дональд Трамп-младший назвал Зеленского неблагодарной королевой иностранной помощи
Дональд Трамп-младший

Дональд Трамп-младший. Фото: Marco Bello / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский стал «неблагодарной королевой иностранной помощи», заявил Дональд Трамп-младший — сын экс-президента США Дональда Трампа. Об этом он написал в Twitter.

Так он ответил на критику украинского лидера от обозревателя Washington Examiner и Fox News Байрона Йорка. Журналист предположил, что глава Украины назовет помощь Соединенных Штатов недостаточной, несмотря на ее размер.

Ранее самолет ВВС США, на борту которого находится Зеленский, совершил посадку на авиабазе Эндрюс недалеко от Вашингтона. По данным CNN в 22 часа по московскому времени, президент Украины планирует встретиться со своим американским коллегой Джо Байденом.

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Марина Совина
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