Сын Трампа назвал Зеленского неблагодарной королевой иностранной помощи

Дональд Трамп-младший назвал Зеленского неблагодарной королевой иностранной помощи

Президент Украины Владимир Зеленский стал «неблагодарной королевой иностранной помощи», заявил Дональд Трамп-младший — сын экс-президента США Дональда Трампа. Об этом он написал в Twitter.

Так он ответил на критику украинского лидера от обозревателя Washington Examiner и Fox News Байрона Йорка. Журналист предположил, что глава Украины назовет помощь Соединенных Штатов недостаточной, несмотря на ее размер.

Ранее самолет ВВС США, на борту которого находится Зеленский, совершил посадку на авиабазе Эндрюс недалеко от Вашингтона. По данным CNN в 22 часа по московскому времени, президент Украины планирует встретиться со своим американским коллегой Джо Байденом.