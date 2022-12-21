Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:32, 21 декабря 2022Культура

Рэпера Bugzie The Don приговорили к тюрьме из‑за участия в штурме Капитолия

Рэпера Bugzie The Don приговорили к пяти месяцам тюрьмы из‑за участия в штурме Капитолия

Фото: @bugziethedon_

Американского рэпера Bugzie The Don (настоящее имя — Антуан Броднакс) приговорили к тюремного заключению за участие в штурме Капитолия в 2021 году. Об этом сообщает The Rolling Stone.

Всего исполнителю предстоит отбыть в тюрьме пять месяцев. После этого рэперу необходимо будет пройти год испытательного срока.

Отмечается, что 6 января Броднакс находился в Капитолии во время штурма. Участие рэпера в протестной акции подтвердили его фотографии. На одном из снимков исполнитель позировал на фоне здания конгресса США. Эту же фотографию он сделал обложкой своего альбома The Capital.

В 2021 году Броднакс признал себя виновным по четырем пунктам обвинения, прокуратура запросила для него наказание в виде 21 месяца тюрьмы из‑за большого количества судимостей у рэпера. Адвокат Bugzie The Don попросил приговорить его к испытательному сроку с домашним арестом, назвав исполнителя предпринимателем и «значимой общественной фигурой».

Ранее рэпер Афромен заявил о намерении баллотироваться в президенты США.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дениза Мацаева
Обсудить
Последние новости
Раскрыты детали тайной подготовки поездки Зеленского в Вашингтон
Сотрудники Tesla попадут под новую волну увольнений
Швейцария расширила санкции против России
Российскому чиновнику ужесточили приговор за взятки на 24 миллиона рублей
Назван возможный вариант возвращения Месси в «Барселону»
Врач-травматолог перечислил основные источники опасности в новогодний период
Беременная россиянка сбежала от бившего ее в живот любовника и упала с балкона
Рэпера Bugzie The Don приговорили к тюрьме из‑за участия в штурме Капитолия
Москва стала единственным городом в России с подешевевшим жильем
Названы резко ставшие популярными у россиян зарубежные направления
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.