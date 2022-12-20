Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:08, 20 декабря 2022Культура

Рэпер Афромен заявил о намерении баллотироваться в президенты США

Рэпер Афромен заявил о намерении баллотироваться в президенты США в 2024 году

Фото: F Sadou / Globallookpress.com

Рэпер Афромен (настоящее имя — Джозеф Эдгар Форман) решил баллотироваться в президенты США на выборах в 2024 году. Об этом сообщает TMZ.

О своем желании 48-летний исполнитель заявил на одном из своих концертов в городе Поплар Блафф, штат Миссури. Позднее Афромен выложил в социальных сетях видеоролик, в котором подтвердил свои намерения.

Рэпер рассказал, что одним из его нововведений в случае избрания президентом станет легализация продажи каннабиса во всех штатах Америки. Позиция исполнителя по другим вопросам внутренней и внешней политики пока неясна.

Как пишет издание, Афромен официально еще не подал заявку на участие в предстоящих выборах. Отмечается, что он будет выступать как независимый кандидат.

Афромен известен как исполнитель хита Because I Got High. В 2002 году был номинирован на премию «Грэмми».

Ранее в ноябре о намерении снова стать кандидатом в президенты США заявил рэпер Канье Уэст.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дениза Мацаева
Обсудить
Последние новости
Глава Чувашии раскрыл подробности взрыва на газопроводе
Украинец ответил за подаренный польской полиции гранатомет
В российском городе продадут «дом Уизли»
Названы самые пьющие регионы России
Модель пожертвовала печень больному племяннику и изменилась до неузнаваемости
Аргентинский фанат погиб во время празднования победы сборной на ЧМ
Главком ВСУ назвал причину роста потерь среди личного состава
Певица Наргиз впервые рассказала о депортации из России
Названы способы получения мошенниками информации о балансе на счету жертв
Дочь Ким Кардашьян разгневала мать шуточной попыткой сбрить ее брови
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.