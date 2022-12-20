Рэпер Афромен заявил о намерении баллотироваться в президенты США в 2024 году

Рэпер Афромен (настоящее имя — Джозеф Эдгар Форман) решил баллотироваться в президенты США на выборах в 2024 году. Об этом сообщает TMZ.

О своем желании 48-летний исполнитель заявил на одном из своих концертов в городе Поплар Блафф, штат Миссури. Позднее Афромен выложил в социальных сетях видеоролик, в котором подтвердил свои намерения.

Рэпер рассказал, что одним из его нововведений в случае избрания президентом станет легализация продажи каннабиса во всех штатах Америки. Позиция исполнителя по другим вопросам внутренней и внешней политики пока неясна.

Как пишет издание, Афромен официально еще не подал заявку на участие в предстоящих выборах. Отмечается, что он будет выступать как независимый кандидат.

Афромен известен как исполнитель хита Because I Got High. В 2002 году был номинирован на премию «Грэмми».

Ранее в ноябре о намерении снова стать кандидатом в президенты США заявил рэпер Канье Уэст.