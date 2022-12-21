Россиянку осудят за избиение 15-летней дочери ремнем

В Екатеринбурге будут судить 37-летнюю мать, избивавшую ремнем и руками 15-летнюю дочь

В Екатеринбурге суд рассмотрит дело 37-летней местной жительницы об истязаниях 15-летней дочери. Об этом в среду, 21 декабря, «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Свердловской области.

По данным ведомства, с сентября 2021 по май 2022 года мать неоднократно била ребенка ремнем или руками. Кроме того, она ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «г» части 2 статьи 117 («Истязание») и статьи 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ.

Ранее стало известно, что на Урале осудили на 4 года условно многодетную мать, избивающую дочь и пасынка веником.