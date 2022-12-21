Открытие сезона на «Розе Хутор» отложили из-за аномального тепла

Горнолыжный сезон на «Розе Хутор» откроют позже из-за аномально теплой погоды

На фоне аномально теплой погоды горнолыжный сезон на курорте «Роза Хутор» откроется не 23 декабря, как было заявлено ранее, а позже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора курорта Александра Белокобыльского.

«Открытие трасс для катания в связи с погодными условиями отложили на 29 декабря», — отметил он. По словам Белокобыльского, из-за аномально теплого декабря нужный снежный покров не успел сформироваться, а высокие температуры пока не обеспечили эффективную работу снежных пушек.

«Согласно метеопрогнозам, скоро можно ожидать улучшения ситуации. Мы надеемся, что уже 29 декабря предложим нашим гостям идеальные трассы для катания, и все желающие смогут снять пробу с первого "вельвета"», — сказал собеседник агентства.

В нынешнем сезоне посетителям курорта будет доступна самая большая зона катания в России — 105 километров трасс, которые обслуживают 32 современных подъемника. Кроме того, будут подготовлены 52 горнолыжные трассы всех уровней сложности, два сноупарка, учебные склоны.

Ранее сообщалось, что на курорте «Роза Хутор» запустили бесплатные обзорные экскурсии. Прогулка длится 45 минут, ее проводят профессиональные гиды Музея археологии. В ходе экскурсии всех желающих познакомят с историей региона и уникальной природой.