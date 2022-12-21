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18:12, 21 декабря 2022Бывший СССР

В СБУ озвучили новую угрозу в отношении Крымского моста

Врио главы СБУ Малюк пригрозил перерезать логистику на Крымском мосту

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Врио председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк озвучил новую угрозу в отношении Крымского моста. Об этом он высказался в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук, пишет РИА Новости.

По его словам, проанализировав оперативную обстановку, ведомство пришло к выводу о необходимости «перерезать логистику» на Крымском мосту. Вопрос о его подрыве Малюк оставил без комментариев, добавив, что «со временем все станет известно».

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Алевтина Запольская
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