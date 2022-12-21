В США призвали оспорить превосходство России в Арктике

FP: ВМС США в силах оспорить единоличное судоходство России на Северном морском пути

Военно-морские силы (ВМС) США способны оспорить единоличное превосходство России в Арктике путем проведения операций по обеспечению свободного судоходства на Северном морском пути вопреки нормам российского законодательства об ограничении иностранных морских сил в российских арктических территориальных водах. К этому призвали обозреватели американского журнала Foreign Policy (FP).

«Эта мера контрпродуктивна, потому что создает новую привлекательную цель для операции по свободе судоходства в защиту прав мирного прохода», — считают авторы публикации.

По новым правилам, теперь представителям иностранных ВМС нужно получить разрешение на проход через Карский, Берингов и Вилькицкого проливы не менее чем за 90 дней до предполагаемого перехода. США и их союзники считают, что принятый законопроект нарушает принципы открытого судоходства.

Ранее обозреватели журнала Politico признали, что несмотря на нестабильную геополитическую обстановку, Россия остается лидером арктической мировой гонки по освоению региона, ресурсы которого представляют огромную важность для мировой экономики.