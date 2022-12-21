Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:20, 21 декабря 2022Мир

В США призвали оспорить превосходство России в Арктике

FP: ВМС США в силах оспорить единоличное судоходство России на Северном морском пути

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Военно-морские силы (ВМС) США способны оспорить единоличное превосходство России в Арктике путем проведения операций по обеспечению свободного судоходства на Северном морском пути вопреки нормам российского законодательства об ограничении иностранных морских сил в российских арктических территориальных водах. К этому призвали обозреватели американского журнала Foreign Policy (FP).

«Эта мера контрпродуктивна, потому что создает новую привлекательную цель для операции по свободе судоходства в защиту прав мирного прохода», — считают авторы публикации.

По новым правилам, теперь представителям иностранных ВМС нужно получить разрешение на проход через Карский, Берингов и Вилькицкого проливы не менее чем за 90 дней до предполагаемого перехода. США и их союзники считают, что принятый законопроект нарушает принципы открытого судоходства.

Ранее обозреватели журнала Politico признали, что несмотря на нестабильную геополитическую обстановку, Россия остается лидером арктической мировой гонки по освоению региона, ресурсы которого представляют огромную важность для мировой экономики.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Путин анонсировал поставки «Сармата» российской армии
Шойгу заявил о значительных потерях Украины
Шойгу назвал верхом цинизма молчание западных СМИ о военных преступлениях ВСУ
Орбан рассказал о разговоре с Путиным
Россияне посчитали рациональным забрать деньги из банков
Путин заявил о достаточном числе мобилизованных в зоне СВО
В США призвали оспорить превосходство России в Арктике
Собчак показала новый дом
Шойгу заявил о стремлении Запада затянуть конфликт на Украине
Путин заявил о проблемах при проведении частичной мобилизации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.