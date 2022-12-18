В США признали лидерство России в арктическом регионе

Politico: Россия остается лидером арктической мировой гонки

Несмотря на нестабильную геополитическую обстановку, Россия остается лидером арктической мировой гонки по освоению региона, ресурсы которого представляют огромную важность для мировой экономики. Такое положение дел признали обозреватели журнала Politico.

«В последние два десятилетия Россия доминирует в борьбе за Арктику, наращивая свой флот атомных ледоколов, кораблей и подводных лодок, развивая добычу полезных ископаемых и нефтяных скважин вдоль пятнадцати тысяч миль арктического побережья, стремясь захватить контроль над новым "Северным морским путем". В то же время США играет в догонялки в условиях, когда у них мало опыта и возможностей», — говорится в материале.

Отмечается, что у России имеется сеть баз для обслуживания кораблей и обширный ледокольный флот, состоящий более чем из 50 кораблей, в то время как Канада имеет 18, а США — лишь 2 ледокола. Авторы статьи считают, что Россия будет сохранять лидерство в регионе на протяжении нескольких десятков лет.

Ранее ученые-гляциологи выяснили, что темпы таяния российских ледников — самые быстрые в Арктике. Для этого они обследовали 1496 ледников в Северном полушарии. Оказалось, что именно на российскую территорию Арктики приходится до 38 процентов от общей статистики таяния. Ранее этот рекорд принадлежал Гренландии.