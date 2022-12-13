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16:05, 13 декабря 202269-я параллель

Российские ледники оказались самыми быстротающими в Арктике

Темпы таяния российских ледников оказались самыми быстрыми в Арктике

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Ученые гляциологи выяснили, что темпы таяния российских ледников являются самыми быстрыми в Арктике. Об этом сообщает «Таймырский телеграф».

Специалисты подсчитали количество льда, который потеряли полярные ледники в результате откола айсбергов и таяния. Для этого они обследовали 1496 ледников в Северном полушарии. Оказалось, что именно на российскую территорию Арктики приходится до 38 процентов от общей статистики таяния. Ранее этот рекорд принадлежал Гренландии.

Как рассказал генеральный директор Проектного офиса развития Арктики Александр Стоцкий, процесс потери арктических льдов впервые получил исчерпывающую оценку. «Полученные цифры чрезвычайно важны для определения баланса массы ледников, а также для прогнозирования эволюции ледников в перспективе ближайших десятилетий», — сообщил он.

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Ранее стало известно, что темпы потепления в российской арктической зоне превысили среднемировые показатели в несколько раз. По словам замглавы Минприроды Сергея Аноприенко, за последние 30 лет температура во всех районах Арктики поднялась более чем на четыре градуса. Из-за этого площадь морского льда за 10 лет сократилась более чем в три раза. Чиновник подчеркнул, что к 2050 году экономический ущерб от таяния вечной мерзлоты в России может составить не менее пяти триллионов рублей.

Однако специалисты предупреждают и о других опасностях, к которым может привести потепление в Арктике. По словам академика РАН Вадима Покровского, таяние ледников и раскопки в северном регионе могут грозить человечеству пробуждением неизвестных вирусов прошлого. При этом ученый отметил, что для заражения человека вирус должен иметь способный на это генетический код.

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Константин Лысяков
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