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12:38, 21 декабря 2022Россия

В Кремле высказались о местоположении посещенного Путиным штаба СВО

Кремль не раскрывает местоположение штаба войск СВО, который посещал Путин
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Пресс-служба Президента РФ

В Кремле не стали раскрывать, где расположен штаб объединенной группировки войск СВО, который ранее посещал президент России Владимир Путин. На соответствующий вопрос ответил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Место расположения этого штаба мы не указывали. Не имеем права этого делать», — пояснил он.

16 декабря Путин ознакомился с работой штаба войск, участвующих в СВО. В частности, он провел беседы с министром обороны страны Сергеем Шойгу, начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующим силами СВО Сергеем Суровикиными, а также заслушал их доклад по текущей ситуации.

Военный эксперт, полковник в отставке впоследствии Виктор Литовкин отметил, что Путин никогда не упускал из вида проведение СВО, поэтому в его появлении в штабе нет ничего необычного. По его словам, глава государства всегда все контролировал и направлял, и ни одно серьезное мероприятие на линии соприкосновения не проходило без его разрешения.

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Варвара Кошечкина
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