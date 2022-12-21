В Кремле высказались о местоположении посещенного Путиным штаба СВО

Кремль не раскрывает местоположение штаба войск СВО, который посещал Путин

В Кремле не стали раскрывать, где расположен штаб объединенной группировки войск СВО, который ранее посещал президент России Владимир Путин. На соответствующий вопрос ответил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Место расположения этого штаба мы не указывали. Не имеем права этого делать», — пояснил он.

16 декабря Путин ознакомился с работой штаба войск, участвующих в СВО. В частности, он провел беседы с министром обороны страны Сергеем Шойгу, начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующим силами СВО Сергеем Суровикиными, а также заслушал их доклад по текущей ситуации.

Военный эксперт, полковник в отставке впоследствии Виктор Литовкин отметил, что Путин никогда не упускал из вида проведение СВО, поэтому в его появлении в штабе нет ничего необычного. По его словам, глава государства всегда все контролировал и направлял, и ни одно серьезное мероприятие на линии соприкосновения не проходило без его разрешения.