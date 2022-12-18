Объяснены цели визита Путина в штаб группировки СВО

Полковник Литовкин: в появлении Путина в штабе войск СВО нет ничего необычного

Президент России Владимир Путин никогда не упускал из вида проведение специальной военной операции (СВО), поэтому в его появлении в штабе объединенной группировки войск СВО нет ничего необычного. Таким мнением с MK.RU поделился военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

По его словам, глава государства всегда все контролировал и направлял, и ни одно серьезное мероприятие на линии соприкосновения не проходило без его разрешения.

«Президент должен быть среди своих генералов, вместе с ними обсуждать текущие вопросы и принимать решения. (...) Думаю, в ходе встречи были подняты вопросы, что необходимо поставить на фронт, чего не хватает, какие основные проблемы существуют на сегодняшний день», — объяснил цель визита аналитик.

Литовкин также предположил, что тот факт, что Путин был в штабе, говорит о том, что Россия не собирается приостанавливать СВО и будет продолжать двигаться к намеченным целям.

17 декабря Путин ознакомился с работой штаба войск, участвующих в СВО. В частности, он провел беседы с министром обороны страны Сергеем Шойгу, начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующим силами СВО Сергеем Суровикиными, а также заслушал их доклад по текущей ситуации.

