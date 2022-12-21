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09:28, 21 декабря 2022Силовые структуры

Россиянин зарезал 59-летнего сожителя матери и попал под следствие

В Бурятии задержали 40-летнего россиянина, зарезавшего 59-летнего сожителя матери

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Бурятия

В Бурятии задержали 40-летнего местного жителя за убийство 59-летнего сожителя матери. Об этом в среду, 21 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, вечером 20 декабря в селе Кырен нашли тело погибшего с признаками насильственной смерти. Выяснилось, что в этот день подозреваемый выпивал с отчимом. Затем россиянин зарезал родственника, нанеся ранение голени и повредив кровеносные сосуды.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего») УК РФ. Сейчас решается вопрос об аресте фигуранта.

Ранее стало известно, что в Москве задержали 43-летнего мужчину по подозрению в убийстве близкого друга.

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Екатерина Власова
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