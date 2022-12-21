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13:49, 21 декабря 2022Россия

Собянин сравнил нагрузку на поликлиники Москвы из-за COVID-19 и ОРВИ

Собянин: нагрузка на поликлиники в Москве из-за ОРВИ и гриппа выше, чем из-за COVID-19

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Нагрузка на поликлиники Москвы из-за ОРВИ и гриппа превысила загруженность медицинских учреждений в период пандемии коронавируса в начале этого года. Об этом во время ежегодного отчета о результатах деятельности столичного правительства в Мосгордуме заявил мэр Москвы Сергей Собянин, его цитирует ТАСС.

«В начале года у нас в связи с "омикроном" пиковое посещение поликлиник составляло порядка 40-45 тысяч человек в сутки. Нынешней осенью с учетом ковида, ОРВИ, тяжелого гриппа у нас количество посещений в сутки доходило до 60 тысяч», — сказал Собянин.

По словам градоначальника, в Москве нагрузка на амбулаторную систему в нынешний период гриппа и ОРВИ выше, чем была в пик различных волн коронавируса. В столице зафиксировано рекордное число госпитализации детей, отметил Собянин.

Мэр счел, что эпидемическую ситуацию в Москве сейчас нельзя назвать благоприятной, подчеркнув, что при этом город функционирует нормально, власти стараются не вводить ограничительные меры для улучшения обстановки.

На сайте столичного Депздрава при этом говорится, что в Москве наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ. Стабилизация ситуации с ОРВИ и гриппом также фиксируется среди детей. В частности, за последнюю неделю заболеваемость снизилась на 10 процентов, число госпитализаций — на 15 процентов.

14 декабря на совещании с правительством президент России Владимир Путин заявил, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в стране растет «чуть ли не на 35 процентов в неделю». Глава государства в связи с этим сообщил, что сделал прививку от гриппа.

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Анастасия Шейкина
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