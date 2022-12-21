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10:29, 21 декабря 2022Путешествия

Истощенного российского туриста нашли в горах Сочи и заставили платить штраф

Пропавшего в горах Сочи россиянина нашли через четыре дня и оштрафовали на 3000 рублей

Фото: Наталья Селиверстова / Фотохост Конгресса молодых учёных / РИА Новости

Пропавшего в горах Сочи и найденного спустя несколько дней спасателями российского туриста заставили платить штраф за проход в особо охраняемую зону без разрешения. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Сочинского национального парка.

Отмечается, что истощенного россиянина обнаружили спустя четыре дня после пропажи в районе хребта Ажек. Мужчина, потерявшись, пытался найти обратную дорогу с помощью карты в интернете и игнорировал объявления о запретной зоне. «На первый взгляд — это чудесное спасение, но на самом деле, административное нарушение по статье 8.39. ("Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях")», — добавили в пресс-службе.

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По словам представительницы нацпарка, подобное нарушение предусматривает наложение административного штрафа в размере от 3000 до 4000 рублей. «Мужчина согласен, вину свою осознал, впредь обязуется не повторять такого поступка», — пояснила она.

Ранее 11 декабря спасатели приступили к поискам заблудившегося в сочинских горах 40-летнего россиянина. Сообщалось, что мужчина отправился в поход с приятелем еще 9 декабря. Спустя некоторое время они решили разделиться и продолжить путь по разным маршрутам, встретиться вновь туристы договорились через два дня. Однако пропавший россиянин, отправившись в район горы Семеновский Шпиль через хребет Алек, не вышел на связь в оговоренное время.

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Фариза Бацазова
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