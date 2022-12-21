В России захотели сократить срок признания без вести пропавших военных погибшими

«Известия»: в Думу внесут проект о сроках признания без вести пропавших военных погибшими

В России на фоне спецоперации захотели сократить сроки признания пропавших без вести военных погибшими. Такой проект в ближайшее время внесет в Госдуму группа депутатов от ЛДПР. Об этом со ссылкой на пояснительную записку к документу пишут «Известия».

«С учетом проведения специальной военной операции все больше людей обращаются по поводу пропавших без вести солдат. Когда о местонахождении военнослужащего неизвестно, нет сведений о том, жив он либо мертв, родным и близким морально приходится нелегко», — следует из пояснительной записки.

Там также отмечается, что в настоящее время военнослужащий может быть признан судом умершим не ранее чем через два года после окончания боевых действий. Исходя из этого указывается, что вопросы по признанию военных умершими могут быть решены не ранее чем через три года с момента начала спецоперации.

В связи с действующими правилами родственники находятся в тяжелом моральном состоянии и не могут долго претендовать на выплаты и социальные льготы, а также вступать в права наследования имущества военнослужащего, указывают депутаты. Они предлагают в более короткие сроки признавать военного без вести пропавшим, а в случае, если человек найден не будет, — признавать его умершим спустя два года с момента признания без вести пропавшим вне зависимости от окончания боевых действий.

По словам первого зампреда фракции ЛДПР Сергея Леонова, во время масштабных боевых действий пропадают сотни и даже тысячи человек, большинство из которых — погибшие, тела которых не найдены или не опознаны.

«Но из-за того, что часть пропавших, к счастью, все же обнаруживается, оперативно признавать всех пропавших погибшими просто невозможно. Ведь изменение статуса ведет к наследственным процедурам и разным выплатам», — пояснил парламентарий, подчеркнув, что полностью отказаться от временного интервала в вопросе признания человека погибшим не представляется возможным.

Ранее глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что российским военным, отличившимся в ходе специальной военной операции, следует дать новогодний отпуск. «Это тоже будет наградой за боевые заслуги», — сказала она.