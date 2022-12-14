В Госдуме предложили дать новогодний отпуск отличившимся участникам СВО

Глава комитета ГД Останина предложила дать новогодний отпуск отличившимся участникам СВО

Российским военным, отличившимся в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, следует дать новогодний отпуск. С таким предложением в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» выступила глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

«Большим подарком будет к Новому году этому воюющему отцу и его ребенку, если ему дадут пусть небольшой отпуск, и он встретит Новый год вместе с семьей. Это тоже будет наградой за боевые заслуги», — сказала она.

Останина подчеркнула, что предоставлять возможность уйти в отпуск нужно, опираясь на то, как военнослужащий проявил себя в зоне боевых действий. «Критерий тут один — это как человек вел себя: отсиживался где-то в штабике или действительно заслуживает», — пояснила она.

Ранее сообщалось, что участники СВО смогут бесплатно в приоритетном порядке получить земельные участки в Крыму. В частности, участки пообещали выдавать членам семей военных, которые погибли в ходе спецоперации.

14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал первоочередную задачу страны в ходе СВО. По его словам, это защита людей в Луганской и Донецкой народных республиках.