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13:19, 14 декабря 2022Россия

Кремль назвал первоочередную задачу СВО

Пресс-секретарь Путина Песков: СВО продолжается, первоочередная задача в защите ДНР и ЛНР

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Защита людей в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) является первоочередной задачей специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Первоочередной задачей является защита людей в ДНР и ЛНР. (...) Специальная военная операция продолжается», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков назвал невыполнение Минских соглашений другими странами-участниками, подписавшими документ, предтечей СВО. Отвечая на вопрос журналиста, были ли у Москвы подозрения в обмане относительно «Минска-2», Песков отметил, что «это стало очевидно» с течением времени.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Никита Абрамов
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