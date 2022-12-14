Кремль назвал первоочередную задачу СВО

Пресс-секретарь Путина Песков: СВО продолжается, первоочередная задача в защите ДНР и ЛНР

Защита людей в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) является первоочередной задачей специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Первоочередной задачей является защита людей в ДНР и ЛНР. (...) Специальная военная операция продолжается», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков назвал невыполнение Минских соглашений другими странами-участниками, подписавшими документ, предтечей СВО. Отвечая на вопрос журналиста, были ли у Москвы подозрения в обмане относительно «Минска-2», Песков отметил, что «это стало очевидно» с течением времени.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.