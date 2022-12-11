Песков назвал невыполнение Минских соглашений предтечей спецоперации

Пресс-секретарь Песков заявил, что невыполнение Минских соглашений стало предтечей СВО

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал невыполнение Минских соглашений другими странами-участниками, подписавшими документ, предтечей специальной военной операции (СВО). Об этом официальный представитель Кремля заявил в воскресенье, 11 декабря, в беседе с журналистом Павлом Зарубиным для программы «Москва. Кремль. Путин», передает ТАСС.