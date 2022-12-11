Песков порассуждал о «любви Запада» к России

Пресс-секретарь Песков заявил, что России не нужна любовь коллективного Запада

Коллективный Запад не любит Россию и любить не собирается, но ей это и не нужно. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Нас никто не любит и любить особо нас не собирается. И нам это не нужно», — сказал представитель Кремля.

Песков уточнил, что Россию кто-то любит «и, наверное, не меньшая часть мира». Его слова о «нелюбви» касаются коллективного Запада.

Ранее Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил, что отношения России и Запада перешли в стадию конфронтации. По его словам, в отношениях России и Запада нет «движения».

7 декабря глава МИД России Сергей Лавров заявил, что коллективный Запад во главе с США пытается удержать лидирующие позиции в мире, однако постепенно теряет их, поэтому многополярность все равно утвердится. По его мнению, цели мирового сообщества в борьбе с Западом — это как раз разрушение такой гегемонии.