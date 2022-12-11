Кремль заявил о стадии конфронтации в отношениях России и Запада

Песков: отношения РФ и Запада перешли в стадию конфронтации, поэтому нужен запас прочности

Отношения России и Запада перешли в стадию конфронтации. Об этом в воскресенье, 11 декабря, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным для программы «Москва. Кремль. Путин», передает ТАСС.

По мнению официального представителя Кремля, в отношениях России и Запада нет «движения». «Мы уже приехали на станцию под названием "Конфронтация". И нам нужно быть собранными, мощными, нужно иметь запас прочности, потому что нам еще придется жить в условиях этой конфронтации», — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента России выразил мнение, что коллективный Запад не любит Россию и любить не собирается, но ей это и не нужно. При этом он уточнил, что Россию кто-то любит «и, наверное, не меньшая часть мира».