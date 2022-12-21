Сильвестр Сталлоне решил продать дом менее чем через год после покупки

Актер Сильвестр Сталлоне выставил на продажу дом через девять месяцев после покупки

Американский актер Сильвестр Сталлоне и его жена, актриса Дженнифер Флавин решили продать свой особняк в США менее чем через год после покупки. Об этом сообщает TMZ.

Поместье находится в элитном городе Хидден-Хилс. По данным источников, супруги выставили объект на продажу 19 декабря. Они попросили за него 22,5 миллиона долларов (более 1,6 миллиарда рублей). Пара владела им с марта 2022 года, когда купила за 18.2 миллиона долларов.

Дом занимает более 970 квадратных метров. Внутри есть четыре спальни, шесть ванных комнат, тренажерный зал, домашний кинотеатр и гардеробная. На территории оборудован бассейн и разбит с сад с прудом, где плавают карпы. На участке произрастают цитрусовые деревья и авокадо.

В июне менее чем через два года после покупки от особняка избавился американский музыкант, брат певицы Билли Айлиш Финнеас О’Коннелл. Он приобрел недвижимость в июле 2020 года и продал ее за 5,6 миллиона долларов (на тот момент более 304,5 миллиона рублей).