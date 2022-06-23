Брат Билли Айлиш избавился от дома менее чем через два года после покупки

Американский музыкант Финнеас О’Коннелл продал дом в Малибу за 5,6 миллиона долларов

Американский музыкант, брат певицы Билли Айлиш Финнеас О’Коннелл избавился от своего дома в калифорнийском Малибу менее чем через два года после покупки. Об этом сообщает Mansion Global.

Сделку закрыли 16 июня, О’Коннелл продал дом за 5,6 миллиона долларов (более 304,5 миллиона рублей). Музыкант владел им с июля 2020 года, когда приобрел почти за 5,2 миллиона долларов. Покупателем выступила основательница журнала C Magazine Дженнифер Элизабет Смит.

Дом занимает площадь более 116 квадратных метров. Внутри есть три спальни, кухня, соединенная с гостиной, ванная комната, а также террасы с видом на океан и пляж Лас-Флорес. На одной из них установлена гидромассажная ванна и лежаки. Особенностями интерьера считаются балки на потолке и паркетные полы.

Ранее в июне Финнеас О’Коннелл купил дом в Лос-Анджелесе в районе Лос-Фелис. Он потратил на объект 1946 года постройки 4,6 миллиона долларов (на тот момент более 294 миллионов рублей). Сумма сделки оказалась почти на 270 тысяч долларов больше запрашиваемой цены.