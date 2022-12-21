Стало известно о новой возможной должности генсека НАТО

TV2: генсек НАТО Столтенберг может возглавить Международный валютный фонд

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг может возглавить Международный валютный фонд. Об этом стало известно норвежскому телеканалу TV2 от источников.

«США хотят видеть Столтенберга на посту главы Международного валютного фонда», — рассказал источник телеканала.

По информации TV2, назначение Столтенберга на новую должность может произойти после истечения срока его полномочий на посту главы Североатлантического альянса.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью AFP рассказал, что Россия планирует вести затяжной конфликт на Украине. По его словам, поддерживающим Киев странам необходимо продолжать отправлять оружие до тех пор, пока Москва не осознает, что не сможет одержать победу на поле боя.