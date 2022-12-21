Диетолог назвала продукты с высоким содержанием сахара

Врач Тихомирова сообщила, что в макаронах и крупах содержится большое количество сахара

Врач-терапевт, диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова в беседе с Life.ru назвала продукты с высоким содержанием сахара.

По словам специалиста, макароны и крупы являются высококалорийными продуктами. «В 100 граммах макарон и круп содержится от 20 до 25 граммов сахара. Как правило, 100 граммов риса — это три столовые ложки, и в них 20 граммов сахара. В обычной порции риса (200 граммов) содержится 60 граммов углеводов», — сказала она.

Тихомирова также подчеркнула, что все соки, особенно с мякотью, содержат много сахара. Она уточнила, что количество углеводов в ряде напитков составляет от 15 граммов на 100 миллилитров. Диетолог посоветовала отказаться от фруктовых соков тем, кто борется с лишним весом.

Врач отметила, что к числу продуктов с высоким содержанием сахара относится и мед. По ее словам, в 100 граммах продукта содержится примерно 100 граммов сахара.

В список также входят зефир, пастила, мармелад, маршмеллоу, изюм, финики, инжир и другие сухофрукты. Специалист отметила, что при похудении суточная норма углеводов в рационе должна составлять около 100 граммов.

Ранее нутрициолог Мария Зайцева назвала самые вредные продукты на новогоднем столе. В их составе, как правило, присутствуют соль, уксус, сахар и вино. Зайцева также призвала отказаться от употребления газированных напитков, поскольку они опасны для желудка, поджелудочной железы и крови. По ее словам, газировку не следует употреблять в сочетании с жирной пищей и пить натощак.