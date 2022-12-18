Нутрициолог назвала самые вредные продукты на новогоднем столе

Нутрициолог Зайцева призвала ограничить газировку и пирожные на новогоднем столе

Нутрициолог Мария Зайцева назвала самые вредные продукты на новогоднем столе. Об этом сообщает Life.ru.

«Самым вредным блюдом я бы назвала маринады, в составе которых присутствуют: соль, уксус, сахар, вино. В комбинации с другими продуктами это может подразумевать далеко не полезный эффект», — сказала специалист.

Зайцева также призвала отказаться от употребления газированных напитков, поскольку они опасны для желудка, поджелудочной железы и крови. По ее словам, газировку не следует употреблять в сочетании с жирной пищей и пить натощак.

Также специалист предупредила о вреде слоеных и жирных салатов. Она порекомендовала вместо майонеза использовать сметану или приготовить соус для заправки блюд самостоятельно. Наиболее вредным салатом нутрициолог назвала оливье. Зайцева сообщила, что в нем содержится много холестерина: 170-180 миллиграммов на одну стандартную порцию.

Кроме того, специалист сообщила о вреде пирожных. По ее словам, кондитерский крем насыщен жирами и холестерином, от которого происходит загустение крови и «образуются атеросклеротические бляшки со всеми вытекающими последствиями на будущее». Зайцева пояснила, что сами по себе пирожные не так вредны, но в сочетании с другими сытными блюдами они могут стать излишними.

Нутрициолог порекомендовала перед новогодним застольем съесть немного лимона или добавить его в чай. По ее словам, продукт стимулирует выработку желудочного сока и помогает пищеварению.

Ранее эксперты порекомендовали россиянам в Новый год заменить жирную утку на индейку, а картофель на кабачок. Диетолог Ольга Турина порекомендовала прежде всего заменить соус: вместо майонеза использовать сметану жирностью не больше 15 процентов или йогуртовую заправку, а вместо подсолнечного масла использовать оливковое.