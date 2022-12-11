Россиянам назвали полезные альтернативы вредным продуктам на новогоднем столе

Эксперты порекомендовали в Новый год заменить картофель на кабачок, а утку на индейку

Эксперты порекомендовали россиянам в Новый год заменить жирную утку на индейку, а картофель на кабачок. Полезные альтернативы вредным продуктам на новогоднем столе они назвали в беседе с «Московским комсомольцем».

Диетолог Ольга Турина порекомендовала прежде всего заменить соус: вместо майонеза использовать сметану жирностью не больше 15 процентов или йогуртовую заправку, а вместо подсолнечного масла использовать оливковое. «Для начала можно частично заменить картофель на паровой кабачок. Картофель дает большую углеводную емкость, а кабачок имеет крахмальный нейтральный вкус и может выступить неплохой заменой», — рассказала она, посоветовав также заменить докторскую колбасу отварным мясом или курицей.

Повар Инна Белозерцева подсказала здоровый рецепт селедки под шубой — предложила пожертвовать одним слоем картофеля. Также она перечислила альтернативы жирным утке, гусю и свинине. «Запеченная индейка, например, в четыре раза постнее гуся и даже гораздо легче, чем курица», — заверила она. Фаршировать птицу, продолжила она, лучше недоваренными крупами, которые вберут в себя весь жир, — желающим похудеть эту крупу есть не нужно, выбрав в качестве гарнира сырые салатные овощи: огурцы, помидоры, редис.

Диетолог Виктория Ганина рассказала, как делать невредные для здоровья бутерброды с икрой. Она призвала отказаться от бутербродов на белом хлебе и от сушеных, жирных тарталеток. «Самый идеальный вариант для "подложки" — это тонкий ломтик ржаного хлеба. Как вариант можно сделать тосты из сушеного бородинского или ржано-пшеничного хлеба без масла — небольшие квадратики. На них выкладывается небольшой горкой икра и протыкается сверху палочкой с оливкой, чтобы было красиво», — объяснила она.

Ранее шеф-повар Александр Белькович подсказал правильный способ варки яиц для праздничного стола. По его словам, яйца для новогодних салатов нужно положить в почти закипающую воду и варить не более восьми минут.