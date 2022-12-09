Шеф-повар подсказал правильный способ варки яиц для новогодних салатов

Шеф-повар Белькович: яйца для салата нужно варить 8 минут, положив в почти закипающую воду

Яйца для новогодних салатов нужно положить в почти закипающую воду и варить не более восьми минут, рассказал шеф-повар Александр Белькович. Правильный способ варки яиц для праздничного стола он подсказал в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, многие делают ошибку и варят яйца очень долго. «Я же рекомендую яйца не переваривать, потому что тогда в них остается нежность, которая передается салату», — сказал он. Чтобы яйцо сварилось правильно, шеф-повар предложил перед варкой оставить яйца при комнатной температуре, чтобы они не были холодными.

«Аккуратно положите яйца в горячую, почти закипающую воду. Варите 7-8 минут. Сразу положите яйца в холодную воду», — порекомендовал он, объяснив, что на контрасте температур белок «съеживается», и потом яйцо легко очищать от скорлупы.

Если яйцо переварить, желток покроется тонкой серой оболочкой в месте соприкосновения с белком, продолжил Белькович. «С таким плотным яйцом салаты уже не такие вкусные», — заключил шеф-повар.

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