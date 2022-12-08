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18:56, 8 декабря 2022Забота о себе

Эндокринолог назвала подходящие виды красной рыбы для новогоднего стола

Врач Лазуренко: для новогоднего стола нужно выбирать семгу или форель, выловленных в море

Фото: CA Creative / Unsplash

Для бутербродов на новогоднем столе нужно выбирать форель или семгу, выловленные в море, рассказала врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко. Подходящие для праздничного застолья виды красной рыбы и методы ее выбора она назвала в беседе с «Вечерней Москвой».

Она посоветовала читать этикетки и сайты производителей и выбирать красную рыбу с «чистым» составом, без неизвестных химических элементов и с небольшим сроком годности. «Я рекомендую покупать слабосоленую семгу или форель из холодных морей. Она должна быть выловлена в море, а не быть искусственно выращенной», — сказала Лазуренко.

Кроме того, эндокринолог попросила обращать внимание на количество соли в продукте и предупредила, что сочетание большого количества соли с алкоголем негативно сказывается на здоровье. «Есть категории людей, которые находятся в зоне риска. Например, те, кто страдает гипертонической болезнью или нарушением работы лимфатической системы. У них могут начаться осложнения», — объяснила диетолог.

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Наконец, специалист порекомендовала засаливать красную рыбу самостоятельно. «В таком случае человек может точно проконтролировать, сколько соли в нее положит и из чего будет состоять маринад. Это было бы идеальным решением для новогоднего стола», — заключила Лазуренко.

Ранее гериатр Ольга Ткачева перечислила опасные для пожилых людей новогодние блюда. По ее словам, пожилым людям лучше избегать жирных копченых колбас и салатов с высоким содержанием майонеза и в Новый год, и в другие дни.

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Александра Лисица
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