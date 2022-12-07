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20:50, 7 декабря 2022Забота о себе

Названы самые опасные для пожилых новогодние блюда

Врач Ткачева: в Новый год пожилым лучше не есть копченые колбасы и салаты с майонезом

Фото: Ja San Miguel / Unsplash

Пожилым людям лучше избегать жирных копченых колбас и салатов с высоким содержанием майонеза и в Новый год, и в другие дни, рассказала главный внештатный специалист — гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева. Самые опасных для этой группы людей новогодние блюда врач назвала в беседе с «Москвой 24».

Злоупотребление жирными копчеными колбасами и салатами с майонезом в новогоднюю ночь грозит для пожилых людей тяжелыми последствиями, предупредила она. Среди них развитие острого панкреатита и гастрита.

Тем не менее Ткачева посоветовала не отказываться даже от самых вредных блюд, просто есть их очень маленькими порциями. «В Новый год пожилым людям можно есть разную вкусную еду. На мой взгляд, это стоит делать, чтобы было хорошее новогоднее настроение, не надо никаких особых строгостей», — заключила гериатр, позволив при этом пожилым людям при отсутствии противопоказаний даже выпить бокал вина или шампанского.

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Александра Лисица
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