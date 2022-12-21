Россиянка с карабином попыталась прорваться в военную часть и уехать на СВО

В Ленобласти женщина с карабином пыталась прорваться в военную академию и уехать на СВО

В Ленинградской области женщина с карабином «Сайга» в рюкзаке попыталась прорваться на территорию учебной базы военной академии связи в Сертолово. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Как пишет издание, 24-летняя мать двоих детей заявила, что неделю назад приехала из Ярославля в Санкт-Петербург для встречи с офицером, который якобы пообещал отправить россиянку в зону специальной военной операции (СВО). По словам женщины, в августе из этой же части на Украину уехал ее муж.

Военнослужащие вызвали медиков, которые забрали нарушительницу с территории академии. Однако женщина сбежала и вернулась к воротам части с тем же требованием. По данным авторов поста, после этого россиянку поместили в психбольницу в поселке Ульяновка.

Ранее сын мэра Ангарска Сергея Петрова — Александр — захотел добровольно отправиться на спецоперацию после того, как его заметили в футболке с флагом Украины на горнолыжном курорте в Байкальске. «Он сегодня мне сказал: "Папа, я, пожалуй, пойду на фронт, чтобы отмыться от этого говна". Он в шоке от этого потока, который вылился на него», — рассказал градоначальник. Позже Петров-старший объявил, что 22 декабря его сын уедет в Донбасс.